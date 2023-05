Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er galt als kommender Mann in der AfD: Jetzt hat Pascal Bähr die Partei „aus persönlichen Gründen“ verlassen. Entsprechende RHEINPFALZ-Informationen hat der 27-Jährige am Montag bestätigt. In der Stadtratsfraktion der AfD will er stellvertretender Fraktionsvorsitzender bleiben. Wie passt das zusammen? Und was sagen die Parteikollegen dazu?

Seit der erfolgreichen Kommunalwahl 2019 – 13,5 Prozent der Stimmen, acht Mandate im Stadtrat – produziert die Ludwigshafener AfD überwiegend Negativschlagzeilen. Gleich