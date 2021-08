Der Stadtrat hat am Montag einstimmig ein Ausbaupaket für den Nahverkehr in Ludwigshafen beschlossen. Über 16 Millionen Euro sollen bis Ende 2022 in den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur für Busse und Bahnen in der Stadt investiert werden.

Unter anderem wird mit dem Geld eine neue Auffahrt für die Straßenbahnen auf die Konrad-Adenauer-Brücke gebaut. Um das Verkehrsaufkommen zu entzerren und im Falle einer Störung den Zusammenbruch des Liniennetzes zu verhindern, sollen die aus dem Süden der Stadt kommenden Straßenbahnen eine eigene Zufahrt auf die Rheinbrücke bekommen. Dafür werden die Gleise von der Bleichstraße (Süd) künftig direkt auf die Brücke führen.

Außerdem sollen im ganzen Stadtgebiet alte Gleise und Weichen erneuert werden. Das Fahrgastinformationssystem an Haltestellen soll mit 20 elektronischen Infotafeln ausgebaut werden. Weitere Haltestellen sollen einen barrierefreien Zugang in Busse und Bahnen bekommen. Für neue Wasserstoff- und E-Busse sollen Ladepunkte und Trafostationen gebaut werden.

Keine Entscheidung zu Landkreis

Alle Fraktionen im Stadtrat begrüßten das Ausbaupaket. Constanze Kraus (CDU) und Hans-Uwe Daumann (Grüne im Rat) hakten nach, was mit der Erweiterung des Straßenbahnnetzes über das Stadtgebiet hinaus in den Landkreis sei. FWG-Sprecher Rainer Metz nannte das Vorbild Mannheim, wo neue Stadtbahnlinien gebaut werden.

Verkehrsdezernent Alexander Thewalt (parteilos) verwies auf noch laufende Machbarkeitsstudien und sagte: „Wir sind noch nicht soweit, sagen zu können, ob die Verlängerung der Linien in den Landkreis ein wirtschaftlicher Gewinn ist.“ Thewalt stellte außerdem ein Projekt für den S-Bahn-Ausbau der Stammstrecke Heidelberg-Mannheim-Ludwigshafen-Schifferstadt vor. Auf Mannheimer Gebiet sollen die Gleiskapazitäten erweitert werden, damit die S-Bahnen pünktlicher fahren können. Ludwigshafen soll sich an den Planungskosten mit 108.000 Euro beteiligen. Die Baukosten übernimmt Mannheim. Der Stadtrat stimmte einstimmig dafür.