Erst am 15. Juli statt am 17. Juni wird der russische Schriftsteller Wladimir Kaminer beim Heidelbeach in der Region zu Gast sein. Die Veranstaltung, die erst vom Mannheimer Carstival nach Heidelberg verlegt wurde, verschiebt sich nun zeitlich aufgrund der Witterungsbedingungen. Die Veranstaltung an der Tiergartenstraße (neben dem ehemaligen Schwimmbad-Club) beginnt um 20.30 Uhr und trägt den Titel „Deutschland raucht auf dem Balkon“. Neben dem Autokino gibt es in Heidelberg auch einen Beachbereich mit Liegestühlen.