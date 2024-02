Drei Fahrzeuge waren an einem Auffahrunfall beteiligt, der sich am Dienstag gegen 8.30 Uhr auf der K3 zwischen der A650 und der Mannheimer Straße ereignete. Laut Polizei wurden eine 24-jährige Autofahrerin und ein 41-jähriger Autofahrer leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 23.000 Euro. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.