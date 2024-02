In Ludwigshafen sollen die Öffnungszeiten für die Außengastronomie verlängert werden – bis 23 Uhr oder bis Mitternacht am Wochenende. Nach einer Stadtratsdebatte plant die Verwaltung eine Neuregelung. Doch wegen der Anwohner gibt es auch Bedenken.

Ein lauer Sommerabend. Eine gesellige Runde sitzt bei einem Bier an einem Tisch vor einem Lokal. Kurz vor 22 Uhr kommt die Bedienung und kassiert mit Verweis auf die Sperrzeit ab. Das soll sich nach dem Willen des Stadtrats in diesem Jahr ändern. Auf Antrag der SPD sollen die Sperrzeiten für den Außenbereich in der Gastronomie verlängert werden.

Die Sozialdemokraten haben am Montag vorgeschlagen, die Sperrzeiten in der Innenstadt von Sonntag bis Donnerstag auf 23 Uhr sowie am Freitag und Samstag auf 24 Uhr zu verlängern. „Unsere Gastronomie lebt in der warmen Jahreszeit von Freisitz-Möglichkeiten. Auch heißere Sommer sorgen dafür, dass Menschen zunehmend später ausgehen. Die Beschränkung auf 22 Uhr ist aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß. Wir halten deshalb eine testweise Verlängerung für angebracht“, begründete SPD-Fraktionschef David Guthier den Vorstoß und verwies auf ähnliche Regelungen in anderen Städten wie etwa in Frankenthal, Kaiserslautern oder Mainz. Dies könne das gastronomische Angebot in der Ludwigshafener Innenstadt fördern. Nach einem Test dort solle Bilanz gezogen und gegebenenfalls über eine Ausweitung auf weitere Stadtteile gesprochen werden.

Geteiltes Echo

Doch der SPD-Vorschlag stieß auf ein geteiltes Echo. Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) verwies auf die Lärmbelastung für Anwohner. Das Ordnungsamt sei im vergangenen Jahr 42 Mal wegen Verstößen gegen die Sperrzeiten im Außenbereich ausgerückt, die von Anwohnern gemeldet wurden. „Es wird bei einer Ausweitung der Sperrzeiten eine Zunahme der Beschwerden geben“, zeigte sich Schwarz überzeugt. Für die Gastronomen und ihre Gäste seien längere Öffnungszeiten im Außenbereich zweifelsohne interessant, aber man müsse auch die Interessen der Anlieger im Blick behalten.

Die Mehrheit der Fraktionen im Stadtrat schlug deshalb vor, die Sperrzeiten generell nur bis 23 Uhr zu verlängern – auch am Wochenende. Die Stadt solle bei einer Neuregelung gleich festlegen, welche Bußgelder bei Verstößen drohen und dass bei mehrfachen Verstößen die Öffnungszeit in einem Lokal wieder auf 22 Uhr reduziert werden solle, regte Christoph Heller (CDU) an. Der Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt plädierte außerdem dafür, eine Neuregelung über die Stadtmitte hinaus auch auf die angrenzenden Stadtteile Süd und Nord auszudehnen.

Keine Mehrheit für 24 Uhr

Johannes Thiedig (AfD) betonte, dass mit seiner Fraktion eine Ausweitung der Sperrzeit auf 24 Uhr nicht machbar wäre. Ähnlich sahen das auch andere Fraktionen. Gisela Witt (Grüne) meinte: „Wir stehen auf der Seite der Anwohner, die abends auch zum Lüften ihre Fenster öffnen wollen.“ Auch Jens Brückner (Grünes Forum) sah eine Sperrzeit ab 24 Uhr sehr kritisch. Er forderte außerdem: „Gleiches Recht für alle. Eine Neuregelung sollte fürs gesamte Stadtgebiet gelten.“

Unterstützung erhielt er von Rainer Metz (FWG), der ebenfalls für eine stadtweite Regelung plädierte. Peter Uebel (CDU) gab außerdem zu bedenken. „Es darf keine Wettbewerbsverzerrung geben.“ Gegen eine Ausweitung der Sperrzeiten unter der Woche sprach sich Hans-Joachim Spieß (Bürger für LU) aus: „Das ist nicht zumutbar für die Anwohner.“

Ordnungsdezernent Schwarz verwies darauf, dass eine auf bestimmte Stadtteile begrenzte Regelung rechtlich schwierig wäre. „Wenn, dann sollte das für das ganze Stadtgebiet gelten“, meinte er. Der Beigeordnete und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) stellten bis zur Stadtratssitzung Ende April eine neue Satzung für die Sperrzeiten in Aussicht, die dann ab Mai umgesetzt werden könnte. Die Stadtverwaltung werde darin die Eckpunkte der Debatte aufgreifen: eine stadtweite Ausweitung der Sperrzeiten auf 23 Uhr, ein einjähriger Testbetrieb und danach eine endgültige Entscheidung über eine dauerhafte Regelung.

Wie andere Städte vorgehen

Bisher gilt in Ludwigshafen für die Außengastronomie die Gaststättenverordnung des Landes. Diese sieht eine Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr vor. Änderungen sind jedoch möglich: So hat die Stadt Speyer 2021/22 erlaubt, dass Gastronomen in den Sommerferien ihre Gäste bis 24 Uhr draußen bewirten dürfen. Damit wollte die Stadt die Gastronomen unterstützen, die während der Corona-Pandemie ums Überleben kämpfen mussten.

Die Stadt Deidesheim hat für örtliche Lokale längere Öffnungszeiten bis 23 Uhr bewilligt. Im Nachbarbundesland wird in Mannheim individuell für jeden Betrieb mit Außengastronomie eine Sperrzeit zwischen 22 Uhr und Mitternacht festgelegt.