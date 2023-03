Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit der Winterpause befindet sich der Fußball-Verbandsligist ASV Fußgönheim in einem Aufwärtstrend. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge ist der erste Nichtabstiegsplatz inzwischen in Reichweite. In einem weiteren Kellerduell erwarten die Fußgönheimer am kommenden Sonntag, 15 Uhr, die TSG Bretzenheim auf dem eigenen Kunstrasenplatz.

Vor zwei Wochen schien es noch so, als sollte der ASV den Abstieg in die Landesliga Ost kaum noch vermeiden können. Inzwischen verringerte sich der Rückstand zum Tabellenzwölften