Mieter, die in der Stadt Bad Dürkheim wohnen, haben bald die Möglichkeit, sich den Kauf eines sogenannten Balkonkraftwerks bezuschussen zu lassen. Der Bauausschuss stimmte am Donnerstag den Förderrichtlinien für die Stecker-Solar-Anlagen zu. Die Förderung pro Anlage beträgt 50 Prozent der Anschaffungskosten und liegt bei maximal 125 Euro. Antragsberechtigt sind Mieter in Wohngebäuden. Ein Antrag könne nur einmal in zehn Jahren gestellt werden, die Anträge würden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet, führte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) weitere Kriterien aus. Die Förderung geht auf einen SPD-Antrag aus dem vergangenen Jahr zurück. Finanziert wird sie mit 20.000 Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes. Der Antrag könne nach Vorliegen des Förderbescheids vom Land und einem Stadtratsbeschluss am 14. Mai online gestellt werden, so die Verwaltung. Erforderlich dafür sind unter anderem Kaufbeleg und eine Bescheinigung des Vermieters.