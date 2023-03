Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zwölf Spielen ohne Niederlage hat der Fußball-Oberligist Arminia Ludwigshafen am Freitagabend wieder eine Begegnung verloren. Mit 0:3 (0:1) musste sich das Team von Trainer Andreas Brill der TuS Mechtersheim geschlagen geben.

Irgendwann reißt jede Serie. Am Freitag war es für Arminia Ludwigshafen so weit. Nach zwölf Spielen ohne Niederlage und acht Siegen in Folge beendete der TuS Mechtersheim den tollen Lauf