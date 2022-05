In Ludwigshafen gibt es jetzt eine Ortsgruppe von Amnesty International. Wie Vorstandsvorsitzender Fazli Degirmenci mitteilt, wird deren erstes Treffen am Mittwoch, 1. Juni, 19 Uhr, digital über die Videoplattform Zoom stattfinden. „Wir suchen Menschen, die nicht nur über Ungerechtigkeiten und Missstände vor Ort und in der Welt reden, sondern auch dagegen handeln möchten“, teilt Degirmenci hierzu mit. Wer Interesse hat, dabei zu sein, kann sich per E-Mail an info@fontaene-ev.de wenden.