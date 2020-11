Der ehemalige Kreisverbandsvorsitzende Timo Weber tritt aus der AfD aus. Das hat der 42-Jährige am Samstagabend in einer E-Mail an die RHEINPFALZ-Redaktion mitgeteilt. „Ich habe heute mit sofortiger Wirkung meinen Austritt aus der AfD erklärt und distanziere mich ab sofort von dieser Partei“, heißt es in dem Schreiben. Diesem Schritt war ein parteiinterner Streit vorausgegangen.

Weber: „Gefährlicher Trend“

Manfred Hartinger (76) hatte Timo Weber im August bei einer außerordentlichen Versammlung als Kreisverbandsvorsitzender abgelöst. Doch das war nur der Anfang des Konflikts. Hartinger hatte seinem Vorgänger zuletzt mit einem Parteirauswurf gedroht. Weber hatte zuvor unter anderem die AfD-Stadtratsfraktion kritisiert, weil sie nicht auf Presseanfragen geantwortet habe. Er sprach von einem „gefährlichen Trend“ und davon, dass Sacharbeit anscheinend nicht mehr zähle. Hartinger daraufhin: „Wenn er so weitermacht, fliegt er aus der Partei.“

Seit 2016 in der AfD

Timo Weber, der in der IT-Branche arbeitet, ist eigenen Angaben zufolge seit Mai 2016 Mitglied der AfD. In seiner E-Mail vom Samstag schreibt Weber, dass ihn „die Entwicklung des Kreisverbands Ludwigshafen regelrecht schockiert“ habe. Zudem spricht er von „massiven Anfeindungen“ gegen sich persönlich. Auch einige politische Entwicklungen in der AfD trage er nicht mit. „Ich bin nun ohne politische Heimat“, schreibt Weber.