Der Streit in der AfD geht weiter: Nachdem der seit 18. August amtierende Kreisverbandsvorsitzende, Stadtrat Manfred Hartinger (76), seinem vor zweieinhalb Monaten entmachteten Vorgänger Timo Weber (42) wegen dessen Kritik an der neuen AfD-Spitze abmahnen will und ihm sogar mit einem Parteirauswurf drohte, legt Weber jetzt nach.

„Als Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Ludwigshafen sollte Herr Hartinger sich dringend und schnellstens mit dem deutschen Parteiengesetz und den parteiinternen Satzungen und Ordnungen auseinandersetzen. Dies bildet die Rechtsgrundlage für Ordnungsmaßnahmen, wie beispielsweise ein Parteiausschlussverfahren. Die Kriterien für die Ordnungsmaßnahmen sind sehr streng. Einfach so rauswerfen, wie Herr Hartinger es mehr oder weniger formuliert hat, ist also – aus guten Gründen – juristisch nicht möglich“, kontert der Oppauer.

„Sehr unprofessionell“

Auch das Prozedere rund um ein zunächst mit der RHEINPFALZ vereinbartes und später wieder abgesagtes Gespräch, bei dem es um Webers Kritik gehen sollte, wirke sehr unprofessionell. „Das lässt den Kreisverband in einem sehr schlechten Licht erscheinen. Da wird zu einem Pressetermin mit Beteiligung des Landesvorstands eingeladen, der Landesvorstand weiß von nichts, und dann wird der Pressetermin plötzlich wieder abgesagt“, so Weber. „Letztlich unterstreicht Herr Hartinger damit genau meine gemachte Aussage: Die Außendarstellung des Kreisverbands ist schlecht.“ Mit seiner Kritik zielte Weber auf die laxe Medienarbeit von Partei- und Fraktionsspitze. Den Verantwortlichen ginge es mehr um ihre Posten als um Sacharbeit. Weber: „Die AfD wollte besser sein als die anderen Parteien. Nun muss sie aufpassen, dass sie nicht noch schlimmer wird. In der AfD gibt es einen gefährlichen Trend: Sacharbeit zählt nicht mehr, nur gute Kontakte zu den richtigen Netzwerken. Postenjäger haben so leichtes Spiel.“

Nachfolger weist Kritik zurück

Kreisverbandsvorsitzender Hartinger wies Webers Vorwürfe zurück und kündigte eine Abmahnung an. Webers Äußerungen entsprächen nicht der Wahrheit. „Wenn er so weitermacht, fliegt er aus der Partei.“ In dieser Angelegenheit stehe er in Verbindung mit dem Landesverband. Mit der AfD geht es Hartinger zufolge weiter aufwärts. Seit dem Führungswechsel im August habe die Partei in Ludwigshafen neun neue Mitglieder gewonnen. Etwa 100 Mitglieder zählt der Kreisverband. Im Stadtrat hat die AfD acht Mandate.