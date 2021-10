Ein achtjähriger Junge ist am Dienstagmittag in der Innenstadt von einem Auto angefahren worden. Das Kind wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Das Kind war zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn gerannt. Der 22-jährige Fahrer des Unfallwagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Zuvor soll ein anderer Junge dem Kind eine Sporttasche abgenommen haben und damit über die Straße gerannt sein, auf der zu diesem Zeitpunkt der Verkehr noch stockte. Daraufhin sei der Achtjährige hinterhergerannt, um sich seine Tasche wieder zurückzuholen. Beim Wiederanfahren bemerkte der Autofahrer das Kind zu spät.