Im Auftrag der TWL Netze GmbH wird ab Montag, 27. Juni, eine neue Fernwärmeleitung in der Zollhofstraße (Mitte) verlegt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich acht Wochen an, wie der Energieversorger weiter mitteilt. Betroffen ist der Bereich von der Zollhofstraße 4 bis zur Ecke Kaiser-Wilhelm-Straße (Höhe Bundesbank). Gearbeitet wird in vier Abschnitten. Währenddessen ist mit Verkehrsbehinderungen und Staus zu rechnen. Die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert.