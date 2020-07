„Zu einer besonderen Herausforderung“ ist das Schuljahr 2019/20 auch an der Albert-Schweitzer-Schule für Schüler, Lehrkräfte, Verwaltung und Eltern geworden. „Im kleinen Rahmen“ hat die Förderschule nun nach eigenen Angaben ihre Absolventen verabschiedet.

„Weder eine Abschlussfahrt noch eine Schulentlassfeier mit Eltern sowie Vertretern der Stadtverwaltung Frankenthal waren realisierbar“, hält die Schule in einem kleinen schriftlichen Rückblick für die RHEINPFALZ fest.

Dennoch gab es „im kleinen Rahmen“ auf Klassenebene eine Feierstunde. Die Absolventen der Jahrgangsstufen 9a und 9b wurden von ihren Klassen- und Fachlehrern sowie der Schulleitung feierlich mit einer Zeugnisübergabe verabschiedet.

Weitere Qualifizierung

„Die Absolventen haben mit ihrem hervorragenden Abschluss der ,besonderen Form der Berufsreife’ nun den Grundstein zur schulischen Weiterqualifizierung im Bildungsgang ,Berufsreife’ gelegt“, hält die Schule fest. Das nächste Abschlussziel könnten die Absolventen nun in einem Freiwilligen 10. Schuljahr zweier benachbarten Förderschulen in Ludwigshafen und Neustadt oder im Berufsvorbereitungsjahr der Andreas-Albert-Schule in Frankenthal erreichen.

Den Buchpreis der rheinland-pfälzischen Ministerin für Bildung, Stefanie Hubig (SPD), für vorbildliche Haltung und besonderen Einsatz in der Schule erhielt Luigi Russo aus der Klasse 9b.

Absolventen

Klasse 9a: Kira Bickert, Sebastian Bode, Florent Challaku, Maximilian Deutsch, Dennis Kühne, Nico Müller-Graber, Alisha Müller, Alexandra Scheuer, Carolina Schulz, Elif Sizi, Tim Wychowaniec und Jason Voll.