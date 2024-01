Nach 13 Jahren an der Spitze des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerks (GML) ist Thomas Grommes von seiner Mannschaft und dem Aufsichtsrat am Freitagabend verabschiedet worden. Dabei gab es eine Überraschung.

Damit hat Thomas Grommes nicht gerechnet: Für seine Verabschiedung wurde Comedian Christian „Chako“ Habekost verpflichtet. Dem 62-Jährigen zu Ehren wurde überdies eine Ausnahme gemacht und der 125 Meter hohe Kamin des Kraftwerks in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße in Regenbogenfarben angestrahlt. Seit dem Aufruf des Bundeswirtschaftsministeriums zum Energiesparen als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine hatte die GML die Beleuchtung zu besonderen Anlässen eingestellt.

Grommes, der die Geschäftsführung Anfang des Monats an Jochen Schütz (44) abgetreten hat, war sichtlich gerührt von den Dankesreden in der „Lucation“, dem Informationszentrum der GML im früheren Hallenbad Nord. Den Auftakt machte der GML-Aufsichtsratsvorsitzende, Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). „Hindernisse sind die Stufen, auf denen man höher steigt“, zitierte die kaufmännische GML-Leiterin Petronella Kron ihren langjährigen Chef. Gefeiert wurde im Anschluss ausgiebig im benachbarten „Freischwimmer“. Unter den rund 100 Gästen fand sich auch die frühere Oberbürgermeisterin Eva Lohse. Am Dienstag verlässt Grommes Ludwigshafen in Richtung seiner Wahlheimat Bremen. Im GML-Kraftwerk wird der Haus- und Sperrmüll von sieben Städten und drei Kreisen verbrannt. Den aus Dampf produzierten Strom speisen die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) aus dem benachbarten Fernheizkraftwerk ins Strom- und Fernwärmenetz ein.