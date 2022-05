Wegen eines schweren Unfalls zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen ist die A6 in Richtung Heilbronn am Mittag voll gesperrt gewesen. Ein Rettungshubschrauber war im Anflug, wie die Polizei weiter berichtete. Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben. Lediglich der linke Fahrstreifen sei wegen der Unfallaufnahme noch blockiert. Der Rückstau betrage rund drei Kilometer. Zu dem Unfall mit drei beteiligten Autos kam es kurz vor 12.30 Uhr. Zwei Personen wurden verletzt, ein Beteiligter davon schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in Kliniken transportiert. Der Rettungshubschrauber war nicht zum Personentransport an die Unfallstelle beordert worden, sondern zum schnelleren Transport des Notarztes, so die Polizei.