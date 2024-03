55 Gramm Haschisch und 251 verschreibungspflichtige Tabletten Pregabalin hatte ein Mann bei sich, den eine Streife der Bundespolizei am Dienstagnacht gegen 2.10 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof kontrolliert hat. Der 24-jährige Algerier konnte sich laut Polizei nicht ausweisen und wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort wurden die Betäubungsmittel in der Jackentasche sowie im Rucksack gefunden. Das Fachdezernat des Präsidiums Mannheim hat den Fall übernommen.