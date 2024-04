Ein 38-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Heinigstraße (Mitte) von zwei Männern angegriffen worden. Die Angreifer schlugen den Mann mehrfach, sodass er zu Boden stürzte. Zu den Hintergründen für die Attacke machte die Polizei keine Angaben. Der 38-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Laut Zeugen sind die Angreifer 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und trugen dunkle Jogginganzüge. Einer der Männer hat eine kräftige Statur und wellige dunkle Haare. Sein Begleiter ist ebenfalls kräftig, hat dunkle Haare und trägt einen Bart. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.