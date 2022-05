24 Kilo feinste Ribeye-, Rump- und Filetsteaks, 54 Flaschen Spirituosen, zweieinhalb Kilo italienischer Hartkäse: Was klingt wie die Einkaufsliste zu einem großen Grillfest war das Diebesgut eines 34-jährigen Ludwigshafeners, der den Donnerstagnachmittag genutzt hatte, um auf Diebestour zu gehen.

Die Beamten der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt, die sich gemeinsam mit Beamten der Kriminaldirektion Ludwigshafen in einem Einsatz zu einem Aktionstag zur internationalen Bekämpfung mobiler Tätergruppierungen befanden, stellten neben den Lebensmitteln auch Waren eines Discounters in Form von Akkuschraubern und Sporthosen fest. Insgesamt wurden Artikel in einem Gesamtwert von 1940 Euro im Fahrzeug des Tatverdächtigen sichergestellt. Da es nicht das erste Mal war, dass der Mann mit seinem Pkw zu Diebeszwecken unterwegs war, wurde der Wagen beschlagnahmt.

Ein Dutzend Rasierer in Originalverpackung

Doch das war nicht der einzige Treffer, den die Zivilfahnder an diesem Tag verbuchen konnten. Auf der A61 bemerkten sie einen mit zwei Männern besetzten VW Golf, dessen Kennzeichen eigentlich an einem Ford angebracht sein müssten. Die anschließende Kontrolle zeigte, dass die Kennzeichen gestohlen waren. Der Golf war nicht zugelassen, nicht betriebssicher, der Fahrer hatte zudem keinen Führerschein. Im Fahrzeug fanden die Fahnder ein Dutzend originalverpackter Elektrorasierer sowie unzählige Rasierklingen und Zahnbürstenaufsätze. Auch diese beiden Männer waren bei der Polizei keine Unbekannten. Sie hatten Waren im Wert von 960 Euro erbeutet.

Sie schienen im Auftrag zu stehlen, auch ihr Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Tatverdächtigen verloren sowohl Beute als auch ihr Auto und werden sich nun wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls verantworten müssen. Eine spezialisierte Einsatzgruppe nimmt sich der weiteren Ermittlungen an.