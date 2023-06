Ein 19-Jähriger ist am Samstagabend im Ebertpark von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich die Attacke aus der 15- bis 20-köpfigen Gruppe heraus gegen 20.20 Uhr im Parkbereich an der Erzbergerstraße. Nach ersten Ermittlungen schlugen und traten die mit Fußballtrikots bekleideten jungen Männer mehrmals auf den 19-Jährigen ein und flüchteten im Anschluss zu Fuß über den Festplatz des Pfalzfestes in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen für die Attacke, die möglicherweise auch Angaben zu der Gruppe machen können. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.