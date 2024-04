Ein 17-Jähriger ist am Montagabend gegen 18.20 Uhr von einem Unbekannten auf der Frühjahrsmess auf dem Berliner Platz (Mitte) angegriffen worden. Zuerst soll der Fremde dem Jugendlichen unvermittelt in den Rücken getreten und ihn dann ins Gesicht geschlagen haben, teilt die Polizei mit. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: männlich, 15 bis 16 Jahre alt, Pferdeschwanz und Gucci-Kappe. Er war in Begleitung von rund 20 anderen Personen, die jedoch nicht handgreiflich wurden. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de. Bereits am Sonntagabend gab es einen ähnlichen Vorfall. Ein 19-Jähriger war von mehreren Personen krankenhausreif geschlagen worden.