Mit seiner eigenen Band auf der großen Bühne zu stehen, das wünscht sich der 16-jährige Sebastian aus Mannheim sehr. Bisher komponiert und singt der Jugendliche allerdings alleine. Mit seinem Song „Break“, der von seinen Erfahrungen in der Corona-Zeit handelt, geht Sebastian nun am Donnerstag, 17. Februar, 19.25 Uhr, in der vierten Folge der neuen Staffel von „Dein Song“ an den Start, die im Kinderkanal Kika zu sehen ist. In „Dein Song“ stehen laut Mitteilung „eindrucksvolle, kreative Kompositionen“ für rund vier Wochen im Wettbewerb. Die acht besten jungen Songschreiber, die vor der prominenten Jury bestehen, ziehen schließlich ins große Finale ein, das am 11. März ab 19.05 Uhr über die Bühne geht. Dort geht es dann um den Titel Songschreiber des Jahres, den die Zuschauer per Telefon- und Onlineabstimmung wählen.