Eine betrunkene Randaliererin hat am 2. Mai die Polizei in der Innenstadt auf Trab gehalten. Gegen 19.50 Uhr wurde die Frau den Beamten am Berliner Platz gemeldet. Bei der Kontrolle vor Ort verhielt sich die 61-Jährige sehr aggressiv und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Als die Frau fixiert werden sollte, schlug sie einer Polizistin plötzlich ins Gesicht. Diese wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Die 61-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und ebenfalls leicht verletzt. Auf der Dienststelle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,06 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.