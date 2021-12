Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gelten an den kommenden Feiertagen folgende Öffnungszeiten für Ludwigshafener Einrichtungen:

Hallenbäder

Das Hallenbad Süd ist am 24., 25. und 31. Dezember und am 1. Januar geschlossen. Am 26. Dezember ist das Bad von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Von 27. bis 29. Dezember und ab 2. Januar gelten die üblichen Winteröffnungszeiten. Letzter Badetag im Hallenbad Oggersheim vor einer Winterpause ist am Donnerstag, 23. Dezember, von 15 Uhr bis 21 Uhr. Ab Dienstag, 4. Januar, ist das Hallenbad Oggersheim wieder geöffnet.

Wildpark Rheingönheim

Der Wildpark ist vom 24. Dezember bis 2. Januar täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 15 Uhr. An den anderen Tagen ist er von 9 bis 17 Uhr geöffnet, der letzte Einlass ist um 16 Uhr. Alle Besucher werden gebeten, die AHA-Regeln einzuhalten, es werden Daten zur Kontaktnachverfolgung erhoben.

Wertstoffhöfe

Die Wertstoffhöfe Nord, Süd und West sind am Freitag, 24. Dezember, Samstag, 25., Freitag, 31. Dezember sowie am Samstag, 1. Januar, geschlossen. An den restlichen Tagen „zwischen den Jahren“ sind die Wertstoffhöfe regulär geöffnet.

Rudolf-Scharpf-Galerie

Die Rudolf-Scharpf-Galerie, Hemshofstraße 54, ist am 25. und 26. Dezember sowie am 1. und 2. Januar von 11 bis 18 Uhr geöffnet. An Heiligabend und Silvester ist die Galerie geschlossen.

Bestattungsdienst

Der Bestattungsdienst ist an Heiligabend, über die Weihnachtsfeiertage und auch an Silvester und Neujahr geschlossen. An allen Wochentagen und somit auch an allen Feiertagen ist für Abholungen ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst eingerichtet. Der Wirtschaftsbetrieb (WBL) bittet im Trauerfall telefonisch unter der Rufnummer 0621 622525 einen Termin zu vereinbaren.