Seit 1979 wird das Europaparlament von den Bürgern der EU direkt gewählt. Im Juni ist es wieder so weit; Bürgerinnen und Bürger in den 27 EU-Staaten sind aufgerufen, ihre Europaabgeordneten zu wählen. In Deutschland haben erstmals auch junge Menschen ab 16 Jahren das Recht zu wählen. Aber welche Aufgaben hat dieses weltweit einmalige Parlament? Antworten auf diese und andere Fragen lesen Sie hier.