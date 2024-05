Annika Faul vom Budokan Karate Verein Kaiserslautern bestätigte beim internationalen Arawazacup in Halle/Saale ihre derzeit konstant gute Form. In der Disziplin Kata U18 zog sie siegreich bis ins Finale. Die Konkurrentin aus Ungarn wurde einen Hauch besser bewertet, was Silber für Faul bedeutete. In der U21 zog ihr Vereinskollege Julian Hadizadeh ins kleine Finale ein, unterlag seinem ukrainischen Gegner. Mit Platz fünf sammelte er aber wichtige Punkte für die WM-Qualifikation. Ebenfalls am Start war Nick Eisenmenger (U12), dem trotz guter Leistung keine Platzierung gelang.