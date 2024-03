Die Gewerkschaft Verdi hat von Mittwoch an zu einem zweitägigen bundesweiten Streik in den Filialen und Callcentern der Postbank aufgerufen. Davon betroffen ist auch der Landauer Standort. Verdi möchte so den Druck in den Tarifverhandlungen für die rund 12.000 Beschäftigten der Deutschen-Bank-Tochter erhöhen, die bislang ergebnislos verlaufen waren. Die Gewerkschaft kritisiert das bisherige Angebot als unzureichend und fordert einen verhandelbaren Kompromiss. Konkret: 15,5 Prozent mehr Lohn oder mindestens 600 Euro sowie die Verlängerung des Kündigungsschutzes bis zum 31. Dezember 2028. Die Bank bietet hingegen nur 5 Prozent zum 1. Juni 2024 und 2 Prozent zum 1. Juli 2025 sowie einen Kündigungsschutz bis zum 30. Juni 2026 an.

Die Streiks werden alle Filialen der Postbank Filialvertrieb AG und alle Vertriebs- und Servicecenter der Postbank betreffen. Es wird erwartet, dass ein Großteil der Filialen an beiden Tagen geschlossen bleibt und es zu Problemen bei der Erreichbarkeit der Servicehotlines kommen wird.