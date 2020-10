Zwei Leichtverletzte durch eine chemische Reaktion von Reinigungsmitteln hat es am Freitagmorgen in einer Landauer Metzgerei gegeben. Nach Angaben von Pressesprecherin Christin Arto hatte offenbar ein Mitarbeiter gegen 5.30 Uhr vor Beginn der Produktion zwei Putzmittel zusammengegossen, die sich nicht miteinander vertragen. Es habe eine chemische Reaktion gegeben, die bei zwei Mitarbeitern zu Atemwegsreizungen geführt habe. Beide wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Anfangs war von einer Verpuffung die Rede gewesen, was sich aber nicht bestätigt hat.