Zwei Schwer- und eine Leichtverletzte sind die Bilanz von zwei Motorradunfällen am Samstag. Wie die Polizei in Landau mitteilt, war gegen 10.40 Uhr ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Gartenstraße in Billigheim-Ingenheim in Fahrtrichtung L544 unterwegs. An der dortigen Einmündung fuhr er geradeaus weiter in Richtung eines Wirtschaftswegs. Doch dabei hatte er ein Motorrad übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der 60-jährigen Motorradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, seine 47-jährige Sozia leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf circa 15.000 Euro. Die L544 musste für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Mercedes-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Ebenfalls am Samstag, aber gegen 21.10 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die L507 von Frankweiler in Richtung Albersweiler. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gefährt, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er muss sich laut Polizei auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen.