Auf der L512 zwischen Flemlingen und Hainfeld ist am Donnerstagmittag ein 18-Jähriger mit seinem BMW aus der Kurve getragen worden und in die Leitplanke gekracht. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann wohl zu schnell unterwegs, die regennasse Fahrbahn tat ihr Übriges. Der Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden an Auto und Leitplanke liegt bei insgesamt 10.000 Euro.