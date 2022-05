Schweighofen. Am Sonntag, 22. Mai, wird ein neuer Ortsbürgermeister gewählt. Die bisherige Ortsbürgermeisterin Sarah Agne hat ihr Amt aus Zeitgründen niedergelegt. Einziger Kandidat ist Wolfgang Scheu.

Der 60-jährige Pfälzer und Steuerfachwirt lebt seit 25 Jahren in der Gemeinde. Wichtig sei ihm unter anderem, begonnene Projekte wie die Sanierung des Alten Schulhauses fortzusetzen oder die wohl wegen des Kita-Zukunftsgesetzes notwendige Erweiterung der Kita anzugehen, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Er wolle sich für eine bessere Anbindung an das Verkehrsnetz einsetzen und zusammen mit den Bürgern und den Behörden Lösungen für eine Geschwindigkeitsreduzierung in der Hauptstraße finden. Zudem wolle er neue Ideen entwickeln, um Schweighofen, für ihn eine Perle der Südpfalz, bekannter zu machen. Er sei parteilos, betont Wolfgang Scheu ausdrücklich in seinem Flyer, den er in der Gemeinde verteilt hat. Er habe bei allen kommunalen und bundesweiten Wahlen sein ganzes Leben liberal gewählt und das werde auch so bleiben.