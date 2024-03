In Landau sind im vergangenen Jahr 421 Wohnungen mehr bewohnt worden als 2022: Die knapp 50.000 Landauer verteilen sich jetzt auf 26.017 Wohnungen. Mit einem Schnitt von 546 Wohnungen pro 1000 Einwohner liegt die Stadt damit über dem Landesdurchschnitt.

Zwischen 2011 und 2021 stieg die Anzahl der Wohnungen um 13,1 Prozent. Dies war mit großem Abstand der höchste prozentuale Anstieg unter allen Kreisen und kreisfreien Städten im Land. Er dürfte großenteils durch den Wohnpark am Ebenberg zu erklären sein, der auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände entstanden ist. Landesweit gab es ein Plus von 6,3 Prozent bei neuen Wohnungen. Diese Zahlen gehen aus einer Statistikauswertung der Stadtverwaltung hervor. Die Anzahl der Wohnungen ist schneller gewachsen als die Bevölkerung. Laut Verwaltung lebten 2015 noch 1,93 Einwohner in einer Wohnung, 2022 waren es nur noch 1,86.

2023 wurden im Stadtbauamt 376 Bauanträge mit geplanten Bausummen in Höhe von 157,5 Millionen Euro bearbeitet. Dabei habe das sogenannte Stadttor Landau, also der Neubau anstelle des ehemaligen Kaufhofs, alleine rund ein Drittel des Wertes ausmacht. Es sei die höchste geplante Einzelinvestition im Wohnungsbau der vergangenen 20 Jahre.

Im Südwesten soll ein neues Wohnviertel entstehen

2023 sind 144 Gebäude mit 370 Wohnungen fertiggestellt worden. Außerdem wurden Baugenehmigungen für 153 Gebäude mit 628 Wohnungen erteilt. Dabei schlagen zwei Großprojekte zu Buche: abermals besagtes Stadttor gegenüber dem Hauptbahnhof mit 182 Wohnungen und der Neubau des Aldi mit 186 (Studenten)-Wohnungen in den Obergeschossen in der Annweilerstraße. Dennoch liege die Anzahl der Baugenehmigungen im Vergleich der vergangenen zwölf Jahre auf einem eher niedrigen Niveau.

Zum Jahreswechsel 2023/24 gab es einen sogenannten Bauüberhang von rund 180 Objekten, für die zwar schon Baugenehmigungen erteilt worden sind, aber noch keine Baufertigstellung gemeldet wurde. Wenn diese Objekte wie geplant gebaut werden, sei in den nächsten Jahren mit rund 1230 weiteren Wohnungen in Landau zu rechnen. Im Wohnpark Am Ebenberg wurden seit 2015 insgesamt 939 Wohnungen fertiggestellt, in denen 1860 Personen wohnen. Weitere 72 Wohnungen sind dort genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt.

In den kommenden Jahren soll ein weiteres neues Viertel im Südwesten der Stadt, südlich der Wollmesheimer Straße, entstehen. Trotzdem verstummen die Klagen über fehlenden bezahlbaren Wohnraum nicht. Derzeit baut das Gebäudemanagement der Stadt 39 Wohnungen an der Haardtstraße, davon 33 als geförderter Wohnraum. Außerdem versucht die Stadt, Leerstände zu reduzieren. Dazu wurde eine Zweckentfremdungssatzung erlassen.