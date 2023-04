Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Ära geht zu Ende: Mit der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler am Mittwoch ist Angela Merkel dann wirklich im Ruhestand – wie auch immer man sich den bei ihr vorstellen mag. In Landau ist sie vier Mal gewesen, stets in der Festhalle. Zweimal war das Wahlkampf, einmal war es fast schon historisch und einmal völlig unbeachtet.

2016 hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Irgendwie ist der Eintrag typisch für sie: Mitten auf einer ansonsten leeren Seite steht der schlichte Namenszug,