Die Zufahrtsstraße zum Haus am Westbahnhof in Landau sowie die Parkplätze und der Vorplatz der Bahnstation am Westbahnhof werden ab sofort neu gestaltet. Die Umgestaltung solle rund vier Monate dauern, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Bahn- und Busverkehr seien nicht betroffen; die Parkplätze und die Zufahrt zur Kulturstätte werden für den Autoverkehr gesperrt. Beim Umbau sollen die Längsparksplätze am nördlichen Fahrbahnrand der Zufahrtsstraße durch Senkrechtparkplätze ersetzt werden. Der nördliche Gehweg fällt weg. Es seien 18 Parkplätze in diesem Bereich geplant. Die Zufahrt werde zu einer Mischfläche, die von allen Verkehrsteilnehmenden genutzt werden könne. Zudem sollen zwischen Bahnsteig und Parkfläche mehrere Fahrradbügel und eine überdachte Fahrradabstellanlage mit zwölf abschließbaren Fahrradboxen gebaut werden, informiert die Stadt weiter. Die Bushaltestellen an der Westbahnstraße, der Fußweg zum Bahnsteig und der Bahnsteig selbst wurden bereits barrierefrei ausgebaut. Die Gesamtkosten sind mit 1,1 Millionen Euro veranschlagt.