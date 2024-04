Der 68-jährige Jörg Manfred Dähne (SPD) wirft am 9. Juni für die Wahl um das Ortsbürgermeisteramt in Herxheim seinen Hut in den Ring. Er wurde bei der Mitgliederversammlung am 4. April einstimmig nominiert, teilt der Ortsverein mit. Dähne machte in der Versammlung deutlich, dass sich im Ort einiges ändern und und vorangebracht werden müsse. „Die Belebung unseres Ortszentrums, die Modernisierung der Kitas und der Bau eines neuen Jugendzentrums gehören dazu“, sagte er. Jörg Manfred Dähne ist verheiratet, hat drei Kinder und drei Enkelkinder. Er lebt seit 1986 in Herxheim und ist von Beruf Zahnarzt und Oralchirug. Seit 15 Jahren ist er Mitglied im Ortsgemeinderat und seit 2019 Fraktionsvorsitzender. Er verfügt über eine langjährige kommunalpolitische Erfahrung unter anderem im Verbandsgemeinderat Herxheim sowie im Kreistag Südliche Weinstraße.