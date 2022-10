Der Energie- und Lithiumanbieter Vulcan Energie Ressourcen GmbH mit Hauptsitz in Karlsruhe hat nach eigenen Angaben das bisher hochwertigste Lithiumhydroxid auf dem Weltmarkt mit der geringsten Verunreinigung produziert. Mit einem Gehalt von 57,1 Prozent Lithiumhydroxid habe es die auf dem Markt herrschende Kundenanforderung von 56,6 Prozent übertroffen. Der Ausgangsstoff für die Batteriezellenproduktion wurde in Vulcans Pilotanlage im Geothermiekraftwerk Insheim gewonnen. Nach Unternehmensangaben wurde der Reinheitsgrad zunächst von einer unabhängigen Stelle analysiert und dann von einem unabhängigen Labor in den USA bestätigt, das für Vulcan das gewonnene Lithiumchlorid zu Lithiumhydroxid-Monohydrat konvertiert.

Vulcan betreibt im ehemaligen Pfalzwerke-Kraftwerk in Insheim bisher nur eine kleine Pilotanlage, um das Gewinnungsverfahren zu verfeinern. Diese soll in einem zweiten Schritt durch eine deutlich größere und schließlich durch einen Produktionsanlage in industriellem Maßstab ersetzt werden. Das Unternehmen verfolgt das ehrgeizige Ziel, möglichst ab 2025 Lithium zu liefern. Vulcan hofft auf 40.000 Tonnen pro Jahr, was für eine Million Elektroautos reichen würde. Wie berichtet, hat Vulcan bereits zahlreiche Abnehmer aus der Automobilbranche gewonnen. Der französische Autobauer Stellantis ist kürzlich mit 50 Millionen Euro bei Vulcan eingestiegen.

„Wir nutzen für die Lithiumextraktion eine seit Jahrzehnten kommerziell erprobte und bewährte Sorptionsmethode, die ein sehr reines Lithiumchlorid erzeugt. Mit mehr als eineinhalb Jahren Praxiserfahrung konnten wir die Ergebnisse unserer Pilotanlage“, sagte Vulcan-Geschäftsführer Horst Kreuter.