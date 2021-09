Die Energiewende ist machbar, der Rhein-Hunsrück-Kreis hat es vorgemacht: Am Donnerstag, 9. September, spricht um 18.30 Uhr im Audimax der Universität Landau im Fort der ehemalige Landrat Bertram Fleck darüber, wie der Landkreis mehr als seinen Eigenbedarf an Energie erzeugt und wie er damit „eine erstaunliche regionale Wertschöpfung für die Menschen und Kommunen seines Kreises in Gang gesetzt“ habe. Der Kreis ist insbesondere für seine hohe Dichte an Windkraftanlagen bekannt. Fleck kommt auf Einladung eines Bündnisses aus südpfälzischen Umweltgruppen nach Landau. Die Veranstalter sehen auch in der Südpfalz ein großes Potenzial

für die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen, da allein 90 Prozent der vorhandenen Dächer immer noch ungenutzt seien. Daher sollte der Ausbau der Sonnennutzung in der Südpfalz oberste Priorität haben.