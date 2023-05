Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Herr K. lebt mit Mutter und Bruder in einer Wohnung. Die Mutter stirbt, der Bruder kommt in eine Pflegeeinrichtung – und die Betreuerin stellt die Mietzahlungen ein. Die Ämter helfen K. nicht. Diese Lücke soll geschlossen werden.

Seit nahezu zehn Jahren stehen die Ehrenamtlichen im Verein Silberstreif älteren Menschen, die in Altersarmut leben oder von Armut bedroht sind, in ihrer je individuellen Not bei. Aufgrund der steigenden