Völlig betrunken hat eine 32-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau mit dem Auto von Steinfeld in Richtung Schaidt unterwegs. In Höhe Bahnhof Schaidt riss sie plötzlich das Lenkrad nach rechts, wodurch sie mit der Beifahrerseite an einem geparkten BMW vorbeischrammte und diesen auf einen davor abgestellten Peugeot schob. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Den Führerschein ist die 32-Jährige damit erst einmal los.