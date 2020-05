Mehr Geld für die Landauer Uni für die Organisation der Fusion mit der Technischen Uni Kaiserslautern fordert nun auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Die Gewerkschafter befürchten, dass die Mitarbeiter „am stark unterfinanzierten Campus“ an ihre Belastungsgrenzen kommen könnten. Durch den Fusionsprozess werde mehr Personal benötigt, damit die Qualität von Forschung und Lehre nicht leide, sagt DGB-Regionsgeschäftsführer Rüdiger Stein laut der Mitteilung. Auch die DGB-Hochschulgruppe schließt sich den Forderungen an. Bereits am Mittwoch hatten Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch, Uni-Dezernent Lukas Hartmann sowie Uni-Beauftragte Hannah Trippner mehr Geld für die Uni gefordert.