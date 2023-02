Ein 52-jähriger Wachenheimer ist am Mittwoch, 8. Februar, etwa 14.25 Uhr, mit seinem Auto auf der A65 in Richtung Landau gefahren. Zwischen den Anschlussstellen Edenkoben und B272 überfuhr ein vorausfahrendes Auto auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile, die auf den Pkw des dahinter fahrenden Wachenheimers flogen. Hierbei wurden die Windschutzscheibe und das Dach beschädigt. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Der vorausfahrende Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. In das gleiche Fahrzeugteil fuhr nahezu zeitgleich eine 32-jährige Landauerin mit ihrem Auto. Sie trug einen platten Reifen davon. Bei dem Fahrzeugteil handelte es sich vermutlich um eine Kunststoffhalterung eines Ersatzrades, die Geländewagen oftmals am Heck montiert haben. Während der Aufräumarbeiten kam es am Stauende zu einem Auffahrunfall. Dadurch entstand ein erheblicher Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Verursacher, der die Teile während der Fahrt verloren, Telefon 06323 9550.