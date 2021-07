Am frühen Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr ist ein Unbekannter abermals in ein Juweliergeschäft an der Ecke Theaterstraße/Kleiner Platz in Landau eingebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass es derselbe Täter ist wie beim Einbruch vom 9. Juli. Der Unbekannte hat einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Nähere Angaben dazu macht die Polizei aus Ermittlungsgründen nicht; der Täter dürfte aber wieder Luxusuhren erbeutet haben. Er ist von einem Zeugen beobachtet und soll 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und schlank sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover über einem weißen T-Shirt und eine blaue OP-Maske. Außerdem hatte er ein nicht näher beschriebenes Schlagwerkzeug dabei, mit dem es ihm gelungen ist, das Sicherheitsglas des Schaufensters zu zertrümmern. Die Polizei hofft, dass dieses Werkzeug auch anderen Passanten aufgefallen sein könnte – oder dass der Täter es kurz nach der Tat irgendwo weggeworfen hat und es noch gefunden wird.

Bei seinem Schaufenstereinbruch vom 9. Juli hatte der Unbekannte gegen 3 Uhr zugeschlagen und Uhren aus der Auslage zusammengerafft. Er war dann in Richtung Rathausplatz geflüchtet. Auch in diesem Fall soll der Täter l dunkel gekleidet gewesen sein und eine Kapuze getragen haben.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zur Ergreifung des Täters geben können. Sie fragt: Wem ist am Sonntagmorgen im Bereich der Innenstadt/Marktplatz in Landau eine Person aufgefallen, auf die diese Beschreibung zutrifft? In welche Richtung ist der Täter geflüchtet? Wer kann Angaben zu dem Schlagwerkzeug machen oder wer hat einen als Schlagwerkzeug geeigneten Gegenstand gesehen oder gefunden? Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.