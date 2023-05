Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist alles ganz schnell gegangen: Am frühen Freitagmorgen hat ein unbekannter Täter in einem Juweliergeschäft am Kleinen Platz in Landau Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro erbeutet – trotz Sicherheitsglas. Vielleicht hat ihn ein 14-Jähriger in die Flucht geschlagen.

Am Freitag gegen 12 Uhr sind beim Juweliergeschäft Barth am Kleinen Platz/Ecke Theaterstraße Magdalena Wojciechowski und ihr Sohn David dabei, Glassplitter aus dem mittleren Schaufenster