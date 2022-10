Unbekannte haben auf einem Privatgrundstück im Wald bei Vorderweidenthal Holz gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen dem 12. und 20. September. Eingeschlagen wurden vier Fichten mit circa fünf Festmetern. Das Grundstück befindet sich am Hirschkopf, in der Nähe des Ortsteils Bethof. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 entgegen.