Ein oder mehrere Täter sind zwischen Dienstag und Sonntag in die Kita Buntspecht in Altdorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, können noch keine Angaben zu gestohlenen Gütern oder Schadenshöhe gemacht werden. Die Polizei bittet Menschen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.