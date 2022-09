Keine Sorge, es gab kein Problem an der alten Post im Landauer Zentrum. Die Feuerwehr hatte am Dienstag kurzfristig die Straße wegen einer „Stellprobe“ abgesperrt, berichtet Feuerwehrchef Dirk Hargesheimer. Dabei wurde im Kontext einer Bauvoranfrage überprüft, ob die Helfer mit einer Leiter an das Gebäude rankommen. Ergebnis: ja, tun sie. Damit werde sichergestellt, dass es einen zweiten Rettungsweg für das „Das Domizil“ genannte Projekt gibt, teilt Projektentwickler Stephan Pflumm von Phoenix Living mit. Wie berichtet sollen im Erdgeschoss zwei Gewerbeflächen mit zusammen rund 1300 Quadratmetern Fläche sowie darüber 26 Wohnungen entstehen. Ob die Postbank in den Gebäude bleibt oder nicht, ist laut Pflumm noch nicht geklärt – es gebe noch nicht viel neues zu vermelden, sagt der Projektentwickler.