Annweiler. Seit Montag steht das Kurhaus Trifels in Bindersbach nach zweijähriger Corona-Pause wieder ganz im Zeichen der Trifels Summer School. Die achte Auflage endet am Donnerstag mit dem Trifelser Gespräch, zu dem die Öffentlichkeit eingeladen ist. Es geht um „Open Science“ Was verbirgt sich dahinter?

Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik werden ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) unter dem Titel „Mit Open Science globalen Krisen begegnen – Offenheit und Transparenz in der Wissenschaft“ diskutieren. Bei Open Science werden Forschungsergebnisse wie Publikationen, aber auch Zwischenschritte wie Forschungsdaten oder -software frei verfügbar gemacht sowie transparente und reproduzierbare Arbeitspraktiken im Forschungsprozess angewandt. Was dies für Forschung, Wirtschaft und Öffentlichkeit bedeutet, damit beschäftigt sich das Trifelser Gespräch. Die Teilnahme ist kostenlos. An der Diskussion teilnehmen werden Rima-Maria Rahal (Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern Bonn), Philipp Schmid-zum Berge (External R&D Cooperations Manager bei Continental) und Konrad Wolf (Wissenschafts- und Kulturminister a.D. von Rheinland-Pfalz). Moderiert wird das Gespräch von Konrad Förstner (Mitgastgeber des Podcasts Open Science Radio).

Die Trifels Summer School ist eine Veranstaltungsreihe des Vereins Begegnungszentrum Kurhaus Trifels, dem neben der Uni Mannheim und der Mannheim Business School weitere Universitäten wie die Technische Uni Darmstadt, die Uni Heidelberg, die Technische Uni Kaiserslautern, das Karlsruher Institut für Technologie sowie die Uni Koblenz-Landau angehören. Das jährliche Treffen richtet sich an Promovierende und Postdocs aller akademischer Disziplinen. In Workshops und Seminaren beschäftigen sich die Teilnehmenden mit einem fachübergreifenden Thema von gesellschaftlicher Relevanz. Gemeinsame Aktivitäten geben Gelegenheit zum Kennenlernen, Austauschen und Vernetzen. Die Uni Mannheim, die die Summer School in diesem Jahr ausrichtet, hat das Thema „Open Science“ gewählt, um die gesellschaftliche Bedeutung einer offenen, partizipativen und leichter zugänglichen Forschung zu unterstreichen.