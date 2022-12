Mit blinkenden Traktoren haben Landwirte aus dem Kreis Südliche Weinstraße ebenso wie andernorts am Freitagabend für ihre Belange demonstriert. Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ waren rund 100 weihnachtlich geschmückte Traktoren, landwirtschaftliche Zugmaschinen und Lkw auf den Straßen unterwegs, berichtet die Polizei. Die angemeldete Flächen-Demonstration sei um 16.30 Uhr in Altdorf gestartet. Die Landwirte und Winzer zogen durch Böbingen, Freimersheim, Kleinfischlingen, Großfischlingen, Venningen, Edenkoben, Maikammer, Kirrweiler, Duttweiler und Geinsheim, wo die Fahrt gegen 21 Uhr endete. Die Teilnehmer wollten auf die erhaltenswerte, einheimische Landwirtschaft mit ihren positiven Auswirkungen auf den ländlichen Raum und das Sozialgefüge, aber auch auf deren Probleme, Ängste und Sorgen aufmerksam machen. In den Ortschaften sei es teilweise zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, wobei der Aufzug aufmerksam und freudig von diversen Schaulustigen trotz nasskalter Witterung verfolgt worden sei, so die Bilanz der Polizei.