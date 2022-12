Mit blinkenden Traktoren wollen Landwirte der Südlichen Weinstraße für ihre Belange demonstrieren. Für die Fahrten gibt es Vorgaben, die die Bauern einhalten müssen. In welchen Orten wird es weihnachtlich hell?

„Die einheimische Landwirtschaft ist erhaltenswert. Im ländlichen Raum prägt sie oft das dörfliche Miteinander. Landwirte sind da, wenn man sie braucht“, steht in der Anmeldung der Traktor-Lichterfahrt am 4. Dezember. Darin wird betont, dass landwirtschaftliche Strukturen ein wichtiger Wirtschaftsmotor und eine Stütze des sozialen Lebens seien. Mit der Lichterfahrt wollen die Bauern der Pfalz „auf das langsame Sterben unserer Zunft“ aufmerksam machen. „Landwirte und Winzer aus der Süd- und Vorderpfalz tragen ihre Hoffnung, ihre Zuversicht, ihre Ängste und Befürchtungen in die Städte und Dörfer der Pfalz.“

Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ begeben sich ab 16.30 Uhr rund 90 Traktoren auf die Straßen und Wege von Altdorf über Böbingen, Freimersheim, Kleinfischlingen, Großfischlingen, Venningen, Edenkoben, Maikammer, Kirrweiler und Duttweiler nach Geinsheim, wie die Kreisverwaltung informiert. Ihre Gefährte sind dabei geschmückt mit hellen Lichtern, die „gerade auch den Kleinsten eine Freude und ein Stück Abwechslung bereiten sollen“, sagen die Veranstalter.

Korso muss sich aufteilen

Da die Fahrt als Versammlung angemeldet ist, unterliegt sie den Vorgaben des Versammlungsrechts und wird von der Versammlungsbehörde und der Polizei begleitet. Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung sind dann nur eingeschränkt anwendbar. Die Beleuchtungen an den Traktoren sind dann als sogenannte Hilfsmittel während der Versammlung zugelassen. Bei der An- und Abfahrt zum und vom Versammlungsort dürfen sie aber nicht genutzt werden, denn Lichterketten oder sonstige Weihnachtsbeleuchtung an Fahrzeugen sind im regulären Straßenverkehr nicht zulässig. Der Korso muss außerdem in Gruppen von maximal 30 Fahrzeugen aufgeteilt werden, um Freiräume für Rettungsfahrzeuge beim Überholen zu lassen.

Auch am 17. Dezember wird es eine Fahrt geben, die überwiegend durch den Landkreis Germersheim führt. Die Route führt auch über Hayna. Mitorganisator Swen Hartmann rechnet mit rund 100 Traktoren.