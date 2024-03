Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber amtiert für eine zweite Amtszeit. Der 57-Jährige ist seit 2019 unabhängiger Ortschef von Gleisweiler, hauptberuflich arbeitet er als Pflegeexperte im Bereich Care/Medizinische Hilfsmittel im Außendienst für ein Unternehmen in Frankfurt. „Meine Motivation für eine weitere Amtszeit sind die zahlreich anstehenden Aufgaben im Ort“, sagt er. Themen auf seiner Agenda seien etwa die Sanierung und Erweiterung der Kita in Frankweiler, die Sanierung des Kreuzungsbereich am Heiner-Geißler-Platz, das Anlegen eines Urnengrabfelds auf dem Friedhof und die Zukunft des Zehnthofes.